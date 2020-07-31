Мусульмане сегодня отмечают один из главных праздников ислама – Курбан-байрам

Ряд российских регионов в условиях пандемии решили ограничить проведение массовых молитв. Так в Москве, где возле Соборной мечети традиционно собирались тысячи верующих, намаз пройдет лишь с участием духовенства без прихожан. Духовное управление мусульман советуют создать праздничную атмосферу дома и слушать проповедь муфтия онлайн. Многолюдные молитвы отменили в Свердловской области. В северной столице верующим разрешили собраться при соблюдении социальной дистанции. Пожилым советуют остаться дома. Количество мест возле мечетей будет ограничено.

В национальных республиках от намаза отказываться не стали. В Татарстане определили полсотни площадок, в основном рядом с храмами для заклания животных. Отметить праздник жертвоприношения в Дагестане и Чечне рекомендовано при соблюдении масочного режима.

В нескольких регионах пятница в честь праздника Курбан-байрам объявлена выходным днем.