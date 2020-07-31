Вручение премии BAFTA Британской академии кино и телевизионных искусств состоится сегодня

Оно пройдет в онлайн-формате.

В этом году не только зрители, но и номинанты будут следить за основной церемонией BAFTA из дома, а победители получать награду вирутально. Церемонию будут снимать в закрытых студиях с соблюдением социальной дистанции, а трансляцию организует телеканал BBC One. Сегодня в частности назовут лучший драматический сериал по версии Британской академии кино и телевизионных искусств. На эту награду претендуют «Корона», «Конец гребаного мира», «Джентльмен Джек», «Гири\Хадзи».

Среди претендентов на лучший мини-сериал – «Чернобыль», который в этом году получил наибольшее число номинаций и удостоился семи так называемых «технических» премий BAFTA, их вручали в середине месяца.

Напомним, что изначально обе церемонии должны были состояться весной, но из-за коронавируса даты перенесли. В следующем году они также состоятся позже.

Это мероприятие считается репетицией вручения премии «Оскар», которая также была перенесена и состоится 25 апреля 2021 года.