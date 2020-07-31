Суд начинает рассмотрение уголовного дела в отношении москвички, обвиняемой в распространении фейков о коронавирусе

38-летнюю Екатерину Храпченкову задержали и допросили в конце мая, после того, как она опубликовала в социальных сетях ТикТок и Фейсбук видео о продаже в столице защитных масок, которая якобы предназначалась в качестве гуманитарной помощи из Китая. В Следственном комитете заверили, что подобной информации на упаковках товара не было.

На допросе женщина говорила, что лишь повторила в своем видео сообщения из СМИ. Ее муж впоследствии уверял, что видео было снято для того, чтобы показать родным и близким, и не предназначалось для широкого пользования. Однако, когда публикация стала набирать большое количество лайков и комментариев, Храпченкова решила ее удалить из ТикТока. Но видео осталось доступным в Фейсбуке.

Сейчас подсудимой грозит до трех лет лишения свободы или штраф в размере от трехсот до семисот тысяч рублей. Решение будет принимать Нагатинский районный суд.

До того, как в социальных сетях появилась публикация Храпченковой, многие пользователи загружали аналогичные видео. На них они показывали упаковки защитных масок с китайскими иероглифами