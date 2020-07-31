В Крыму произошло ДТП с микроавтобусом

Погибли по данным МВД восемь человек, не менее четырёх пострадали.

Авария произошла на трассе Таврида рядом с городом Белогорск. Он расположен примерно в 40-ка километрах восточнее Симферополя — столицы Крыма. ДТП по предварительным данным устроил водитель микроавтобуса. Он, как сообщила пресс-служба МВД Крыма, уснул за рулём и врезался в КАМАЗ, который двигался впереди. Есть погибшие и пострадавшие, в числе госпитализированных двое детей и беременная девушка.

По словам информированного источника Интерфакса, водитель микроавтобуса был трезв, просто мало спал и цитата «не соблюдал режим труда и отдыха». Микроавтобус зарегистрирован на частное лицо в Краснодарском крае. Транспортное средство предположительно двигалось в сторону Симферополя, а авария произошла на прямом участке дороги. Информацию о жертвах и раненых подтвердили в экстренных службах агентству РИА. Детей среди погибших нет, сказали в главном управлении МЧС по республике Крым. В свою очередь агентство ТАСС со ссылкой на спасателей передаёт, что детей нет и среди пострадавших.

Полиция и следователи выясняют обстоятельства аварии, в которой погибли люди. О возбуждении уголовного дела пока не сообщалось. Водитель грузовика не пострадал, состояние водителя микроавтобуса неизвестно.