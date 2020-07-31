Москвичи в соцсетях сообщают, что в столичных магазинах могут снова перестать обслуживать покупателей без масок

Москвичи в социальных сетях сообщают, что с сегодняшнего дня в столичных магазинах могут снова перестать обслуживать покупателей без масок.

Жители столицы накануне массово стали писать о том, что магазины и кафе отказываются обслуживать их без защитной маски. При этом почти все они упоминали, что еще днем ранее там же им отпускали товар, не обращая внимание на отсутствие средств индивидуальной защиты. Кроме того, сотрудники магазинов предупредили москвичей, что Роспотребнадзор решил возобновить серьезные проверки. Как посетителей, так и работников супермаркетов будут штрафовать за несоблюдение рекомендаций ведомства. За отсутствие маски простой гражданин может заплатить от одной до 30 тысяч рублей, максимальное же наказание предусмотрено для юрлиц — от 100 до 300 тысяч рублей или же закрытие торговой точки

Согласно указу мэра Сергея Собянина, в столице с 12 мая и как минимум до конца августа сохраняется так называемый масочный режим. Однако последнее время граждане стали пренебрегать требованием местных властей носить средства индивидуальной защиты.

Сам Сергей Собянин на недавней встрече с рестораторами, которая проходила в кафе и транслировалась по телевидению, не стал надевать защитную маску. Однако штрафовать его за это не стали.