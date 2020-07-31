Рубль продолжает сильно дешеветь по отношению к иностранным валютам

Эксперты это связывают с опасениями по поводу темпов восстановления мировой экономики.

Доллар и евро продолжают обновлять многомесячные максимумы. Накануне вечером на Московской бирже американская валюта достигла пика с середины мая и выросла до 73,5 рублей. За евро же давали почти 87 рублей – и это максимум с 1 апреля. Эксперты уверены: отечественная валюта продолжает падать из-за выхода инвесторов из рисковых активов. Они опасаются, в частности, второй волны коронавируса. Кроме того, рынки разочаровали статистические данные из США и Германии, согласно которым ВВП двух стран упали максимальными темпами за всю историю учета этого показателя. Наконец, опасения у экспертов вызывает ситуация на рынке нефти. Цены на основные марки сырья падали накануне на несколько процентов: все из-за того, что участники рынка опасались нового снижения спроса на нефть, хотя ее производители, напротив, ослабляют ограничения, связанные с ее добычей.

Тем временем курс доллара, установленный на сегодня Центробанком, составляет 73,36 рубля, курс евро – 86,25 рублей.