Власти не будут препятствовать тем, кто в ходе переписи населения будет называть себя эльфами или гоблинами

Об этом, как передает РИА, сообщил замглавы Росстата Павел Смелов. По его словам, таких шутников на предыдущей переписи было чуть более 1000 на всю страну. В любом случае, перепись обезличена, и человек, назвавшийся эльфом, также будет учтен в статистике. Всероссийская перепись населения запланирована на апрель 2021 года. В труднодоступных регионах она начнется с октября 2020-го.
2020-07-31T06:34:36+03:00
2020-07-31T06:34:36+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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06:34, 31 июля 2020
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