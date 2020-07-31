Экс-прокурора Игоря Мыльникова, напавшего на сотрудника полиции, будут судить сегодня в Москве

Уголовное дело в отношении бывшего заместителя начальника одного из управлений Генеральной прокуратуры начнут рассматривать в Дорогомиловском суде.

Согласно материалам следствия, в конце июня прокурор устроил пьяный дебош в отделе МВД «Филевский парк», куда его привезли после того, как он поскандалил с охраной одного из жилых домов Москвы. В Интернет попало видео, на котором видно, как Мыльников ударил патрульного. Генпрокурор России лично подписал распоряжение об увольнении своего сотрудника. Однако вскоре началась следственная проверка по подозрению в превышении должностных полномочий в отношении полицейских, задержавших Мыльникова. На это обратил внимание глава муниципального округа Красносельский Илья Яшин. Он выпустил видео, в котором выразил опасение за судьбу рядовых полицейских, которые, по его словам, перешли дорогу Генпрокураторе.

Игорь Мыльков свою вину в применении насилия в отношении полицейского признал и попросил суд рассмотреть его дело в особом порядке. Это позволит ему получить лишь условный срок или даже штраф.