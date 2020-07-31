Сегодня во Франции состоится финал Кубка Лиги по футболу

Последний в сезоне трофей оспорят футболисты ПСЖ и Лиона.

Футбол во Франции был заморожен, как и по всей Европе, в марте. Но, в отличие от других стран, французскую Лигу 1 решили не продолжать после снятия карантина. Так что последними отголосками сезона оказались финалы кубковых турниров. Решающий матч за Кубок Франции уже сыгран -ПСЖ обыграл «Сент-Этьен». Сегодня столичный клуб постарается завоевать еще один трофей.

Стоит отметить, что по решению французской Федерации футбола Кубок Лиги со следующего сезона упраздняется. Так что победитель матча ПСЖ – «Лион», который пройдет в Париже на «Стад де Франс», станет последним обладателем трофея. Ранее парижане восемь раз владели Кубком лиги. А вот их соперник 5 раз играл в финалах турнира, и лишь однажды сумел победить.

Встреча ПСЖ и Лиона начнется в 22.10. Трансляция на МАТЧ ТВ.