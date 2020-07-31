Рассмотрение по существу дела Михаила Ефремова начнется на следующей неделе

Представитель потерпевших считает, что приговор по делу о ДТП со смертельным исходом Пресненский суд Москвы может вынести до конца лета.

Судья Елена Абрамова обещает проводить слушания каждый день, начиная с 5 августа, рассказал накануне адвокат Александр Добровинский. Он сообщил об отказе сделать потерпевшей гражданскую жену погибшего в ДТП Сергея Захарова. Вопрос о гражданском иске и компенсациях на вчерашних предварительных слушаниях не поднимался.

Ефремов с журналистами не общался. Его после суда отвезли в квартиру, где он содержится под домашним арестом. Его адвокат Эльман Пашаев позже вновь рассуждал о невиновности подзащитного. По его словам, актер был в машине во время ДТП, но относительно его нахождения за рулем точной информации нет. При этом, как заявил Пашаева, Ефремов не боится тюрьмы.

Ефремов в момент ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.