Мосгорсуд сегодня проведёт предварительные слушания по делу старших сестёр Хачатурян

Их обвиняют в убийстве отца.

Заседание пройдет в закрытом режиме, прессу и слушателей на него не пустят. Участники процесса обсудят технические вопросы перед началом рассмотрения уголовного дела по существу. Адвокаты старших сестёр Хачатурян — Крестины и Ангелины собираются подать ряд ходатайств. Они в частности поддержат ранее высказанную ими просьбу о рассмотрении их дела коллегией присяжных. Представители защиты сестер настаивают: они убив отца, который долго издевался над ними и младшей сестрой Марией, защитили не только свое здоровье, но и жизнь. Убийство произошло два года назад. Сестры Хачатурян нанесли отцу многочисленные удары охотничьим ножом и молотком. Прокуратура одно время поддерживала версию, что убийство Михаила Хачатуряна было совершено в условиях необходимой обороны, это исключает уголовное преследование. Однако Следственный комитет не согласился и не стал переквалифицировать дело на более мягкую статью. В поддержку сестёр Хачатурян не раз проходили акции в Москве и других городах страны.

Рассмотрение дела младшей из сестёр Марии Хачатурян начнётся 10 августа. Бутырский суд на днях отказался объединить дела всех обвиняемых в одно производство. Младшая Хачатурян на момент убийства была несовершеннолетней. Суд рассмотрит возможность применения к ней принудительных медицинских мер.