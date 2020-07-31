Посольство России утверждает, что задержанные в Белоруссии россияне намеревались выехать в Стамбул

В Минске ранее настаивали, что они хотели подготовить массовые беспорядки в республике. \

Свыше 30 задержанных россиян, которых Минск называет бойцами частной военной компании «Вагнера», по утверждениям посла Дмитрия Мезенцева, не намеревались задерживаться в Белоруссии. Они, как отмечается, якобы опоздали на транзитный рейс и поэтому остались в санатории. При этом Мезенцев уверяет: по предварительным данным, россияне являлись членами некого частного охранного предприятия и должны были обеспечивать за рубежом охрану энергетических объектов. Вернуться на родину они, как утверждается, должны были, минуя Минск. Одновременно посол в Белоруссии считает, что утверждения о вмешательстве россиян в дела соседней страны беспочвенны.

О задержании свыше 30 бойцов ЧВК «Вагнера» силовые структуры Белоруссии сообщили накануне. Сначала госсекретарь Совета безопасности Андрей Равков сказал, что их подозревают в подготовке терактов. Однако в сообщении Следственного комитета упоминается только о намерениях устроить массовые беспорядки в преддверии президентских выборов.

В белорусском МВД, тем временем, обратились к гражданам с призывом сообщать о подозрительных людях и предметах.

Светлана Тихановская усомнилась в официальной позиции белорусских властей по задержанным под Минском боевикам. Главная соперница Лукашенко на предстоящих президентских выборах сказал, что оппозиция хочет честных выборов, а не государственного переворота.

Ранее посол России в Минске Дмитрий Мезенцев сказал, что задержанные россияне были в Белоруссии транзитом и собирались лететь в Стамбул.