На юго-западе Франции, в Новой Аквитании пожар уничтожил 100 гектаров леса.

Как передает радио «Франс энфо», пострадали пять человек – они отравились дымом. Сгорели шесть домов, два из них полностью разрушены. Ситуация осложняется сильным ветром. В тушении задействованы около 150 пожарных. Десятки человек эвакуированы.
2020-07-31T05:14:18+03:00
2020-07-31T05:14:22+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:14, 31 июля 2020
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