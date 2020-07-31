Подписка на печатную прессу упала во втором полугодии на 10%.

Об этом Ъ сообщили в Почте России. Вице-президент Союза предприятий печатной индустрии Александр Оськин объяснил это падением доходов населения, а также с повышением в первом полугодии тарифов на доставку на дом газет и журналов. «Сейчас купить газету в киоске дешевле, чем на нееподписаться», — сетует Оськин. Как пишет газета, остановить сокращение могло бы возвращение субсидии для Почты России. До 2014 года она получала из бюджета 3-3,5 млрд рублей в год.