Подписка на печатную прессу упала во втором полугодии на 10%.

Об этом Ъ сообщили в Почте России. Вице-президент Союза предприятий печатной индустрии Александр Оськин объяснил это падением доходов населения, а также с повышением в первом полугодии тарифов на доставку на дом газет и журналов. «Сейчас купить газету в киоске дешевле, чем на нееподписаться», — сетует Оськин. Как пишет газета, остановить сокращение могло бы возвращение субсидии для Почты России. До 2014 года она получала из бюджета 3-3,5 млрд рублей в год.
2020-07-31T05:11:30+03:00
2020-07-31T05:11:34+03:00
https://echo.msk.ru/news/2684819-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
05:11, 31 июля 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Хочет ли Россия свободы? Алексею Пичугину исполнилось 58 лет В путинской России много суровых и несправедливых приговоров. Но ни один из них не является окончательным. Пока Алексей Пичугин сидит свой пожизненный срок, срок криминальной, тоталитарной России подходит к концу, поколение сменяется…
Популярное за неделю
28 июля: поздравить с днем рождения… (можно выбрать до трех человек) (Подробнее…)