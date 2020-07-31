Суд снова продлил арест четырем бывшим полицейским по делу о наркотиках, подброшенных Ивану Голунову

. Как передает «МБХ медиа», ранее решение о продлении ареста отменил Мосгорсуд и направил материалы на новое рассмотрение. Адвокаты возражали против продления ареста и просили для подзащитных либо домашний арест либо залог. Один из арестованных, Игорь Ляховец, которого следствие считает организатором задержания Голунова, направил жалобу на имя Владимира Путина. Как рассказал адвокат Алексей Коврижкин, жалоба на имя президента была направлена около двух недель назад и казалась того, что прокуратура не отвечает на заявления Ляховца с требованием возобновить уголовное преследование Голунова