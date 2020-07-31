Замоскворецкий суд Москвы оштрафовал на 10 тысяч руб. сотрудника RT Илью Васюнина.

Он был задержан за одиночный пикет в поддержку Ильи Азара в конце мая. У себя в твиттере Васюнин пишет, что суд признал его виновным в нарушении порядка проведения акции. Васюнина задержали 28 мая на Петровке. В тот день были задержаны все, кто пытался встать в одиночный пикет в поддержку журналиста и муниципального депутата, арестованного на 15 суток за одиночный пикет.
2020-07-31T05:08:09+03:00
2020-07-31T05:08:13+03:00
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05:08, 31 июля 2020
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