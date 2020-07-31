Иран согласился на выплату компенсаций за сбитый украинский Boeing.

Впрочем, во внешнеполитическом ведомстве отмечают, что процесс выплат затягивается из-за определенных юридических и технических аспектов. По уточненным данным иранских властей, украинский авиалайнер сбили в начале года из-за неправильной настройки комплекса ПВО. Самолет, вылетевший из Тегерана в Киев потерпел крушение 8 января вскоре после взлета. Погибли все 176 человек, находившиеся на борту — граждане Украины, Ирана, Афганистана, Канады, Великобритании, Германии, Швеции.