Иран согласился на выплату компенсаций за сбитый украинский Boeing.

Впрочем, во внешнеполитическом ведомстве отмечают, что процесс выплат затягивается из-за определенных юридических и технических аспектов. По уточненным данным иранских властей, украинский авиалайнер сбили в начале года из-за неправильной настройки комплекса ПВО. Самолет, вылетевший из Тегерана в Киев потерпел крушение 8 января вскоре после взлета. Погибли все 176 человек, находившиеся на борту — граждане Украины, Ирана, Афганистана, Канады, Великобритании, Германии, Швеции.
2020-07-31T05:06:28+03:00
2020-07-31T05:06:32+03:00
https://echo.msk.ru/news/2684813-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
05:06, 31 июля 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Хочет ли Россия свободы? Алексею Пичугину исполнилось 58 лет В путинской России много суровых и несправедливых приговоров. Но ни один из них не является окончательным. Пока Алексей Пичугин сидит свой пожизненный срок, срок криминальной, тоталитарной России подходит к концу, поколение сменяется…
Популярное за неделю
28 июля: поздравить с днем рождения… (можно выбрать до трех человек) (Подробнее…)