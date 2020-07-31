Российский посол в Минске не видит реальных оснований для задержания 33 граждан России.

В официальном заявлении Дмитрия Мезенцева говорится, что россияне, которых власти Белоруссии считают боевиками ЧВК Вагнера, на самом деле должны были вылететь в третью страну для охраны там энергетических объектов. Между тем, в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье о подготовке терактов.