Специалисты НАСА получили первые данные телеметрии с марсохода «Персеверанс».

Как сообщается на сайте американского аэрокосмического агентства, космический аппарат исправен и продолжает полет к Марсу. Ракета-носитель «Атлас-5» с марсоходом стартовала в четверг с космодрома на мысе Канаверал. По расчетам, аппарат достигнет поверхности Красной планеты 18 февраля 2021 года и после посадки займется поисками следов микроорганизмов