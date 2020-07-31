Специалисты НАСА получили первые данные телеметрии с марсохода «Персеверанс».

Как сообщается на сайте американского аэрокосмического агентства, космический аппарат исправен и продолжает полет к Марсу. Ракета-носитель «Атлас-5» с марсоходом стартовала в четверг с космодрома на мысе Канаверал. По расчетам, аппарат достигнет поверхности Красной планеты 18 февраля 2021 года и после посадки займется поисками следов микроорганизмов
2020-07-31T04:10:40+03:00
2020-07-31T04:10:44+03:00
https://echo.msk.ru/news/2684809-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
04:10, 31 июля 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Хочет ли Россия свободы? Алексею Пичугину исполнилось 58 лет В путинской России много суровых и несправедливых приговоров. Но ни один из них не является окончательным. Пока Алексей Пичугин сидит свой пожизненный срок, срок криминальной, тоталитарной России подходит к концу, поколение сменяется…
Популярное за неделю
28 июля: поздравить с днем рождения… (можно выбрать до трех человек) (Подробнее…)