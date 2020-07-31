Военные США обнаружили на орбите уже 175 обломков от взрыва бака российского разгонного блока Фрегат.

Бак «Фрегата» взорвался на орбите 8 мая с образованием 65 обломков. Позже «Роскосмос» подтвердил факт разрушения, отметив, что обломки не угрожают ни МКС, ни российским спутникам.
2020-07-31T04:09:32+03:00
2020-07-31T04:09:35+03:00
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04:09, 31 июля 2020
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