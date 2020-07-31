ЕС ввел персональные санкции против четверых россиян.

Они подозреваются в причастности к кибератаке на Организацию по запрещению химического оружия в апреле 2018 года. Как говорится в официальном журнале ЕС, под санкции попали Алексей Минин, Алексей Моренец, Евгений Серебряков и Олег Сотников. Евросоюз утверждает, что они — сотрудники ГРУ. Сторонне вмешательство обнаружила и пресекла служба военной разведки и безопасности Нидерландов, где базируется ОЗХО. Под санкции также попал Главный центр специальных технологий ГРУ — Евросоюз считает его сотрудников причастными к кибератакам на электросети Украины в 2015 и 2017 годах.