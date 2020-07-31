В октябре в Мосгорсуде может смениться руководитель.

По данным «Ъ», на смену возглавл яющей столичную судебную систему вот уже 20 лет Ольге Егоровой рассчитывает прийти председатель Южного окружного военного суда Михаил Птицын. Он единственный, кто подал документы на участие в соответствующем конкурсе.