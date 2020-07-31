«Роснефть» в условиях кризиса на четверть сократит зарплаты большинству сотрудников головной компании.

По сведениям Ъ, сокращения коснутся тех, кто работает удаленно — сейчас в таком режиме трудится 84% персонала центрального аппарата.Снижение зарплат будет произведено с 1 октября, одновременно работники будут переведены на шестичасовой рабочий день. Как отмечают эксперты, «Роснефть» по закону вправе в одностороннем порядке ввести такой режим на срок до шести месяцев. Эта мера может позволить компании сэкономить 4–5 млрд руб. в год.
2020-07-31T04:05:38+03:00
2020-07-31T04:05:42+03:00
https://echo.msk.ru/news/2684801-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
04:05, 31 июля 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Хочет ли Россия свободы? Алексею Пичугину исполнилось 58 лет В путинской России много суровых и несправедливых приговоров. Но ни один из них не является окончательным. Пока Алексей Пичугин сидит свой пожизненный срок, срок криминальной, тоталитарной России подходит к концу, поколение сменяется…
Популярное за неделю
28 июля: поздравить с днем рождения… (можно выбрать до трех человек) (Подробнее…)