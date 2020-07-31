«Роснефть» в условиях кризиса на четверть сократит зарплаты большинству сотрудников головной компании.

По сведениям Ъ, сокращения коснутся тех, кто работает удаленно — сейчас в таком режиме трудится 84% персонала центрального аппарата.Снижение зарплат будет произведено с 1 октября, одновременно работники будут переведены на шестичасовой рабочий день. Как отмечают эксперты, «Роснефть» по закону вправе в одностороннем порядке ввести такой режим на срок до шести месяцев. Эта мера может позволить компании сэкономить 4–5 млрд руб. в год.