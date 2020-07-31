ВС РФ переквалифицировал обвинение участникам так называемого ростовского дела.

Суд счел, что осужденные не «покушались» на массовые беспорядки в ноябре 2017 года, но «готовили» их, и отказался вернуть дело на новое рассмотрение в Ростов-на-Дону. Приговоры Яну Сидорову и Владиславу Мордасову сокращены с более чем шести лет до четырех лет колонии строгого режимаАдвокаты сообщили «Ъ», что уже готовят документы для у. словно-досрочного освобождении Сидорова и Мордасова.
2020-07-31T04:04:32+03:00
2020-07-31T04:04:36+03:00
https://echo.msk.ru/news/2684799-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
04:04, 31 июля 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Хочет ли Россия свободы? Алексею Пичугину исполнилось 58 лет В путинской России много суровых и несправедливых приговоров. Но ни один из них не является окончательным. Пока Алексей Пичугин сидит свой пожизненный срок, срок криминальной, тоталитарной России подходит к концу, поколение сменяется…
Популярное за неделю
28 июля: поздравить с днем рождения… (можно выбрать до трех человек) (Подробнее…)