ВС РФ переквалифицировал обвинение участникам так называемого ростовского дела.

Суд счел, что осужденные не «покушались» на массовые беспорядки в ноябре 2017 года, но «готовили» их, и отказался вернуть дело на новое рассмотрение в Ростов-на-Дону. Приговоры Яну Сидорову и Владиславу Мордасову сокращены с более чем шести лет до четырех лет колонии строгого режимаАдвокаты сообщили «Ъ», что уже готовят документы для у. словно-досрочного освобождении Сидорова и Мордасова.