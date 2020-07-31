Apple планирует выпустить новые модели iPhone на несколько недель позже, чем обычно.

Как передает агентство Bloomberg, финансовый директор компании Лука Маэстри уже проинформировал инвесторов на этот счет. Новые айфоны, предположительно, появятся в продаже в октябре, а не в сентябре, как это было год назад. Ожидается, что осенью Apple представит четыре новых айфона с поддержкой 5G.