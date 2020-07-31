Джозеф Байден объявит о своем согласии баллотироваться на пост президента США от Демопартии 20 августа.

Это произойдет в ходе съезда демократов, который пройдет с 17 по 20 августа в Милуоки. Во второй день форума, 18 августа, делегаты выдвинут кандидата на пост президента и проведут голосование по его кандидатуре. В связи с тем, что сенатор от Вермонта Берни Сандерс вышел из борьбы, итог выборов предопределен. В третий день работы съезда, 19 августа, Байден выберет кандидата в вице-президенты.