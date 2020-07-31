Более 37 тыс. пассажиров в Москве оштрафовали за отсутствие масок и перчаток.

Как сообщили ИФ в «Организаторе перевозок», рейды проходят с момента введения масочно-перчаточного режима 12 мая. Проверки на наличие СИЗ проводятся выборочно в вестибюлях и вагонах метро, а также во всем наземном транспорте. Ежедневно контролеры проводят сотни рейдов в общественном транспорте. За день проверяется более 100 станций метро и 3800 единиц наземного транспорта.
2020-07-31T03:09:04+03:00
2020-07-31T03:09:09+03:00
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03:09, 31 июля 2020
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