Более 37 тыс. пассажиров в Москве оштрафовали за отсутствие масок и перчаток.

Как сообщили ИФ в «Организаторе перевозок», рейды проходят с момента введения масочно-перчаточного режима 12 мая. Проверки на наличие СИЗ проводятся выборочно в вестибюлях и вагонах метро, а также во всем наземном транспорте. Ежедневно контролеры проводят сотни рейдов в общественном транспорте. За день проверяется более 100 станций метро и 3800 единиц наземного транспорта.