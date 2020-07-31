Сбербанк не будет увольнять Сергея Миненко, обвиненного в домогательствах.

Как сообщили сетевому изданию The Bell в пресс-службе банка, решение принято по итогам внутренней проверки. В пресс-службе уточнили, что дальнейшее разбирательство в этом деле – прерогатива правоохранительных органов. Помимо Миненко, Сбербанк проводил проверку в отношении еще одного своего сотрудника — Руслана Гафарова. Тот уволился по собственному желанию сразу после обвинений. Миненко на время проверки был отстранен от работы.
2020-07-31T03:07:59+03:00
2020-07-31T03:08:03+03:00
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03:07, 31 июля 2020
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