Сбербанк не будет увольнять Сергея Миненко, обвиненного в домогательствах.

Как сообщили сетевому изданию The Bell в пресс-службе банка, решение принято по итогам внутренней проверки. В пресс-службе уточнили, что дальнейшее разбирательство в этом деле – прерогатива правоохранительных органов. Помимо Миненко, Сбербанк проводил проверку в отношении еще одного своего сотрудника — Руслана Гафарова. Тот уволился по собственному желанию сразу после обвинений. Миненко на время проверки был отстранен от работы.