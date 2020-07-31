Спецкор «Новой газеты» и муниципальный депутат Илья Азар запустил проект в поддержку участников одиночных пикетов.

У себя в ФБ Азар пишет, что на созданном им сайте Picketman.ru будут публиковаться новости о пикетных очередях, задержаниях, арестах и штрафах, а также интервью с участниками акций. Кроме того, через этот сайт будут собираться срества на оплату штрафов, которыми в России в последнее время наказывают пикетчиков, хотя такой способ выражения позиции законом не запрещен.