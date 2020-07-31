Минэкономразвития отклонило инициативу Навального по поддержке граждан и экономики.

План Навального «Пять шагов для России» на государственном портале «Российская общественная инициатива» поддержали более 103 тысяч человек. Как сообщают «Открытые медиа» со ссылкой на представителя МЭР, в ведомстве разработали собственный план восстановления экономики. Экспертная группа правительства, как отмечают издание, посчитала, что в плане Навального нет «социально-справедливого» или «финансово-экономического» обоснования размеров предложенных выплат. В правительстве назвали невозможным отменить плату за ЖКХ на время пандемии и все налоги для малого бизнеса на один год. Кроме того, сказано в заключении экспертов, ряд мер поддержки уже предложил Владимир Путин.