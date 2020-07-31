Минэкономразвития отклонило инициативу Навального по поддержке граждан и экономики.

План Навального «Пять шагов для России» на государственном портале «Российская общественная инициатива» поддержали более 103 тысяч человек. Как сообщают «Открытые медиа» со ссылкой на представителя МЭР, в ведомстве разработали собственный план восстановления экономики. Экспертная группа правительства, как отмечают издание, посчитала, что в плане Навального нет «социально-справедливого» или «финансово-экономического» обоснования размеров предложенных выплат. В правительстве назвали невозможным отменить плату за ЖКХ на время пандемии и все налоги для малого бизнеса на один год. Кроме того, сказано в заключении экспертов, ряд мер поддержки уже предложил Владимир Путин.
2020-07-31T03:05:48+03:00
2020-07-31T03:05:52+03:00
https://echo.msk.ru/news/2684787-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
03:05, 31 июля 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Хочет ли Россия свободы? Алексею Пичугину исполнилось 58 лет В путинской России много суровых и несправедливых приговоров. Но ни один из них не является окончательным. Пока Алексей Пичугин сидит свой пожизненный срок, срок криминальной, тоталитарной России подходит к концу, поколение сменяется…
Популярное за неделю
28 июля: поздравить с днем рождения… (можно выбрать до трех человек) (Подробнее…)