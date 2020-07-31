Посол России в Белоруссии утверждает, что задержанные под Минском россияне ехали в третью страну.

В заявлении Дмитрия Мезенцева говорится, что они опоздали на рейс и были вынуждены остановиться в белорусском санатории. Посол добавил, что у задержанных были трудовые договоры с компанией, зарегистрированной в Беларуси. Дипломат предполагает, что задержанные могут являться сотрудниками ЧОПа, обеспечивающего охрану энергетической инфраструктуры и ресурсов за рубежом, но не в Белоруссии. Мезенцев назвал безосновательными заявления о том, что задержанные россияне пытались вмешаться во внутренние дела Беларуси. Он добавил, что Россия ждет доказательств обоснованности задержания. Белорусские власти утверждают, что задержанные — сотрудники ЧВК «Вагнер», которые готовили в республике теракты.
2020-07-31T03:04:25+03:00
2020-07-31T03:04:30+03:00
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03:04, 31 июля 2020
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