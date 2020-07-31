Дональд Трамп не исключил переноса назначенных на ноябрь президентских выборов.

У себя в Twitter президент США пишет, что лучше отложить это мероприятие, чтобы не пришлось прибегать к голосованию по почте в связи с угрозой коронавируса. В этом случае, по мнению президента, это «будут самые неточные и мошеннические выборы в истории». Позже Трамп уточнил, что лично он не желает переноса выборов из-за Корвид-19, но выступает против голосования по почте, т.к. опасается иностранного вмешательства.
2020-07-31T02:12:06+03:00
2020-07-31T02:12:10+03:00
https://echo.msk.ru/news/2684781-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
02:12, 31 июля 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Хочет ли Россия свободы? Алексею Пичугину исполнилось 58 лет В путинской России много суровых и несправедливых приговоров. Но ни один из них не является окончательным. Пока Алексей Пичугин сидит свой пожизненный срок, срок криминальной, тоталитарной России подходит к концу, поколение сменяется…
Популярное за неделю
28 июля: поздравить с днем рождения… (можно выбрать до трех человек) (Подробнее…)