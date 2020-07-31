Дональд Трамп не исключил переноса назначенных на ноябрь президентских выборов.

У себя в Twitter президент США пишет, что лучше отложить это мероприятие, чтобы не пришлось прибегать к голосованию по почте в связи с угрозой коронавируса. В этом случае, по мнению президента, это «будут самые неточные и мошеннические выборы в истории». Позже Трамп уточнил, что лично он не желает переноса выборов из-за Корвид-19, но выступает против голосования по почте, т.к. опасается иностранного вмешательства.