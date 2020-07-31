World Athletics пошла на уступки ВФЛА и отсрочила выплату 10-миллионного штрафа до 15 августа.

Решение принято после получения письма министра спорта России Олега Матыцина с гарантиями погашения долга к этому сроку. Москву уже предупредили, что в случае невыполнения обязательств российскую легкую атлетику ждет полное исключение из Всемирной организации. ВФЛА оштрафована на $10 млн за попытку вмешательства в расследование допингового скандала с российским прыгуном в высоту Данилом Лысенко.
2020-07-31T02:09:03+03:00
2020-07-31T02:09:07+03:00
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02:09, 31 июля 2020
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