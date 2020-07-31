С Байконура успешно стартовала ракета «Протон-М».

Как сообщили в Роскосмосе, носитель должен вывести на орбиту телекоммуникационные спутники «Экспресс-80» и «Экспресс-103». Ракета запущена со второй попытки, в резервный день. Накануне старт был перенесен из-за дополнительных проверок узлов и агрегатов.
2020-07-31T02:07:53+03:00
2020-07-31T02:07:57+03:00
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02:07, 31 июля 2020
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