С Байконура успешно стартовала ракета «Протон-М».

Как сообщили в Роскосмосе, носитель должен вывести на орбиту телекоммуникационные спутники «Экспресс-80» и «Экспресс-103». Ракета запущена со второй попытки, в резервный день. Накануне старт был перенесен из-за дополнительных проверок узлов и агрегатов.