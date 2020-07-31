Продажи туров по льготной программе с кэшбеком продлятся неделю.

Как рассказала глава Ростуризма Зарина Догузова, о дате старта программы будет объявлено заранее в ближайшее время, чтобы граждане смогли подобрать себе подходящие маршруты. 22 июля премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что для восстановления туристической отрасли в стране будет реализована программа кешбэка за туры по России — отдыхающим будут возвращены от 5 до 15 тыс. руб, в зависимости от стоимости поездки.
2020-07-31T02:06:47+03:00
2020-07-31T02:06:52+03:00
https://echo.msk.ru/news/2684775-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
02:06, 31 июля 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Хочет ли Россия свободы? Алексею Пичугину исполнилось 58 лет В путинской России много суровых и несправедливых приговоров. Но ни один из них не является окончательным. Пока Алексей Пичугин сидит свой пожизненный срок, срок криминальной, тоталитарной России подходит к концу, поколение сменяется…
Популярное за неделю
28 июля: поздравить с днем рождения… (можно выбрать до трех человек) (Подробнее…)