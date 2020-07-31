Продажи туров по льготной программе с кэшбеком продлятся неделю.

Как рассказала глава Ростуризма Зарина Догузова, о дате старта программы будет объявлено заранее в ближайшее время, чтобы граждане смогли подобрать себе подходящие маршруты. 22 июля премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что для восстановления туристической отрасли в стране будет реализована программа кешбэка за туры по России — отдыхающим будут возвращены от 5 до 15 тыс. руб, в зависимости от стоимости поездки.