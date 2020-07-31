Вашингтон объявил о расширении санкций против Тегерана.

Как заявил госсекретарь США Майкл Помпео, — в целях противодействия иранской ядерной, ракетной и военной программам. Госдеп выделил 22 наименования материалов, которые отныне запрещено передавать Ирану. Нарушители сами попадут под ограничительные меры. По словам госсекретаря, иранская ядерная, ракетная и военные программы по прежнему представляют серьезную угрозу международному миру и безопасности.