Вашингтон объявил о расширении санкций против Тегерана.

Как заявил госсекретарь США Майкл Помпео, — в целях противодействия иранской ядерной, ракетной и военной программам. Госдеп выделил 22 наименования материалов, которые отныне запрещено передавать Ирану. Нарушители сами попадут под ограничительные меры. По словам госсекретаря, иранская ядерная, ракетная и военные программы по прежнему представляют серьезную угрозу международному миру и безопасности.
2020-07-31T02:04:13+03:00
2020-07-31T02:04:18+03:00
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02:04, 31 июля 2020
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