Власти не будет препятствовать тем, кто в ходе переписи будет называть себя эльфами или гоблинами.

Об этом , как передает РИА, сообщил замглавы Росстата Павел Смелов. По его словам, таких шутников на предыдущей переписи населения было чуть более 1000 на всю страну. В любом случае, по его слова, перепись обезличена, и человек, назвавшийся эльфом, также будет учтен в статистике. Всероссийская перепись населения запланирована на апрель 2021 года. В труднодоступных регионах она начнется с октября 2020-го.