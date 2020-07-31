Министр спорта дал понять, что штраф ВФЛА World Athletics будет выплачен.

Источник средств Олег Матыцин не раскрыл, сказав, что все деньги на территории России фактически являются государственными. ВФЛА оштрафована на $10 млн за попытку вмешательства в расследование допингового скандала с российским прыгуном в высоту Данилом Лысенко. 30 июля совет World Athletics предупредил, что российской федерации легкой атлетики в случае неуплаты грозит исключение из Всемирной организации.