Тегеран согласен на выплату компенсаций за сбитый украинский самолет.

Об этом, как передает агентство IRNA, заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави. Однако, по его словам, реализация этого вопроса займет время и имеет различные аспекты с технической и правовой точек зрения. Boeing «Международных авиалиний Украины» в начале января был сбит по ошибке двумя иранскими ракетами вскоре после вылета из аэропорта Тегерана. Погибли 176 человек: граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании и еще нескольких стран.
2020-07-31T01:07:43+03:00
2020-07-31T01:07:47+03:00
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01:07, 31 июля 2020
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