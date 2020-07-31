Посол России в Беларуси утверждает, что задержанные под Минском россияне — охранники.

По его словам, граждане России ехали в другую страну для работы там по контракту. Дмитрий Мезенцев назвал безосновательными заявления о том, что задержанные — бойцы ЧВК «Вагнер», которые пытались вмешаться во внутренние дела Беларуси, и добавил, что Россия ждет доказательств обоснованности задержания. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Москве «ждут информации о ситуации с россиянами». По его словам, в России де юре такого понятия, как ЧВК, нет. Тем временем власти Беларуси сообщили о возбуждении дела о подготовке терактов, а Следственный комитет страны объявил, что российских наемников задержали по делу о подготовке массовых беспорядков.
2020-07-31T01:06:26+03:00
2020-07-31T01:06:30+03:00
https://echo.msk.ru/news/2684757-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
01:06, 31 июля 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Хочет ли Россия свободы? Алексею Пичугину исполнилось 58 лет В путинской России много суровых и несправедливых приговоров. Но ни один из них не является окончательным. Пока Алексей Пичугин сидит свой пожизненный срок, срок криминальной, тоталитарной России подходит к концу, поколение сменяется…
Популярное за неделю
28 июля: поздравить с днем рождения… (можно выбрать до трех человек) (Подробнее…)