Посол России в Беларуси утверждает, что задержанные под Минском россияне — охранники.

По его словам, граждане России ехали в другую страну для работы там по контракту. Дмитрий Мезенцев назвал безосновательными заявления о том, что задержанные — бойцы ЧВК «Вагнер», которые пытались вмешаться во внутренние дела Беларуси, и добавил, что Россия ждет доказательств обоснованности задержания. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Москве «ждут информации о ситуации с россиянами». По его словам, в России де юре такого понятия, как ЧВК, нет. Тем временем власти Беларуси сообщили о возбуждении дела о подготовке терактов, а Следственный комитет страны объявил, что российских наемников задержали по делу о подготовке массовых беспорядков.