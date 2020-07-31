Митинг в поддержку Светланы Тихановской, по оценкам движения «Весна», собрал 63 тыс. чел.

Акцию в Минске в поддержку оппозиционного кандидата в президенты уже называют самой массовой в истории Белоруссии. О задержаниях не сообщалось. Тихановская — жена Сергея Тихановского, которого не допустили до участия в выборах и арестовали по обвинению в нападении на сотрудника милиции. Тихановская считается основным соперником Александра Лукашенко на выборах 9 августа. Власти Белоруссии ранее предупреждали о возможных провокациях, которые, якобы собираются устроить иностранные «боевики». 29 июля власти сообщили о задержании 33 бойцов ЧВК «Вагнер», которые, как утверждают госСМИ, прибыли «для дестабилизации обстановки в стране в преддверии президентских выборов.