Митинг в поддержку Светланы Тихановской, по оценкам движения «Весна», собрал 63 тыс. чел.

Акцию в Минске в поддержку оппозиционного кандидата в президенты уже называют самой массовой в истории Белоруссии. О задержаниях не сообщалось. Тихановская — жена Сергея Тихановского, которого не допустили до участия в выборах и арестовали по обвинению в нападении на сотрудника милиции. Тихановская считается основным соперником Александра Лукашенко на выборах 9 августа. Власти Белоруссии ранее предупреждали о возможных провокациях, которые, якобы собираются устроить иностранные «боевики». 29 июля власти сообщили о задержании 33 бойцов ЧВК «Вагнер», которые, как утверждают госСМИ, прибыли «для дестабилизации обстановки в стране в преддверии президентских выборов.
2020-07-31T01:05:05+03:00
2020-07-31T01:05:09+03:00
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01:05, 31 июля 2020
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