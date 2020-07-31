Международная система Paypal с этого дня прекращает обслуживать платежи и переводы между пользователями внутри России

Переводить друг другу деньги через Paypal россияне больше не смогут. Компания отказалась от этого после того как в нашей стране в начале месяца вступили в силу изменения в закон «О национальной платёжной системе». Согласно им операторы оборота электронных денежных средств и привлекаемые ими организации теперь не могут отправлять за границу информацию о платежах по территории России. PayPal ранее уведомил Центробанк о прекращении внутренних переводов в нашей стране. Офис в Москве закрывать пока не собираются. Система продолжит поддерживать международные платежи. Российские пользователи как и раньше смогут переводить деньги за границу или получать их от зарубежных пользователей. Основные конкурентные преимущества связаны с международными платежами, поэтому в Paypal решили сосредоточиться на них, пояснили в компании.

В России PayPal работает почти 15 лет. В прошлом году прибыль платежной системы по внутрироссийским операциям составила только 4 процента.