В Минске прошёл многотысячный митинг-концерт в поддержку кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской

Акция была согласована с властями. По данным белорусского правозащитного центра «Весна» через пункты пропуска на митинг пришло около 63 тысяч человек.

Напомню, оппозиционные силы республики решили объединиться вокруг Светланы Тихановской, того, как целый ряд соперников Александра Лукашенко не был допущен до предстоящих выборов, либо оказался под арестом.