Над Чёрным морем российский истребитель Су-27 был поднят на перехват двух самолётов-разведчиков США, сообщает Национальный центр управления обороной России. В сообщении подчёркивается, что экипаж держался на безопасном расстоянии и вернулся на аэродром базирования сразу поле того, как самолёты–разведчики развернулись в сторону от госграницы.
2020-07-30T23:05:23+03:00
2020-07-30T23:05:23+03:00
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23:05, 30 июля 2020
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