Над Чёрным морем российский истребитель Су-27 был поднят на перехват двух самолётов-разведчиков США, сообщает Национальный центр управления обороной России. В сообщении подчёркивается, что экипаж держался на безопасном расстоянии и вернулся на аэродром базирования сразу поле того, как самолёты–разведчики развернулись в сторону от госграницы.