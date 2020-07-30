В столичных магазинах начали предупреждать покупателей, что с завтрашнего дня не будут обслуживать людей без масок

Во многих столичных магазинах начали предупреждать покупателей, что с завтрашнего дня не будут обслуживать посетителей без масок и перчаток, — пишут москвичи в социальных сетях. Некоторые пришедшие без средств защиты уже сегодня столкнулись с отказом в обслуживании. В торговых точках ситуацию объяснили начинающимися проверками Роспотребнадзора. Продавцы предупредили, что массово штрафовать собираются, прежде всего, покупателей.