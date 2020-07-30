Еще 14 пациентов с коронавирусом скончались в Москве, общее число умерших в столице достигло 4460, следует из данных оперштаба.
Накануне сообщалось о 12 умерших.
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Еще 14 пациентов с коронавирусом скончались в Москве, общее число умерших в столице достигло 4460, следует из данных оперштаба.
Накануне сообщалось о 12 умерших.
Хочет ли Россия свободы? Алексею Пичугину исполнилось 58 лет В путинской России много суровых и несправедливых приговоров. Но ни один из них не является окончательным. Пока Алексей Пичугин сидит свой пожизненный срок, срок криминальной, тоталитарной России подходит к концу, поколение сменяется…
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