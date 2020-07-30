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23:03, 30 июля 2020

Еще 14 пациентов с коронавирусом скончались в Москве

Еще 14 пациентов с коронавирусом скончались в Москве, общее число умерших в столице достигло 4460, следует из данных оперштаба.

Накануне сообщалось о 12 умерших.



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