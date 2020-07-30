Муниципальный депутат и журналист Илья Азар объявил о запуске проекта для сбора средств на штрафы участникам одиночных пикетов.

Пост в Фейсбуке о создании сайта в поддержку свободы собраний журналист опубликовал после решения Пресненского суда Москвы об очередных взысканиях за одиночные пикеты. На этот раз штрафы получили экс-фигурант «Московского дела» Самариддин Раджабов и активист Матвей Александров. В начале июня они были задержаны на акции в поддержку самого Азара. Тогда журналиста арестовали за то, что он выступал у здания МВД на Петровке в защиту задержанного автора телеграмм канала «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова.

По словам Азара, на новой платформе «ПИКЕТМЭН» будут собираться средства для погашения штрафов различных активистов. Кроме того, журналист планирует публиковать на площадке новости о задержаниях, арестах, а также интервью с участниками протестов.

Ранее Тверской районный суд оштрафовал за одиночные пикеты в поддержку Ильи Азара наших коллег Татьяну Фельгенгауэр и Александра Плющева.