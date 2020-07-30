«Открытые медиа»: В Минэкономразвития отклонили предложения Навального по поддержке граждан и экономики

В Минэкономразвития отклонили предложения политика Алексея Навального по поддержке граждан и экономики, сообщает со ссылкой на представителя ведомства сайт «Открытые медиа». Собеседник сайта пояснил, что министерство разработало собственный план. Кроме того, ряд мер поддержки предложил президент Владимир Путин.

По данным «Открытых медиа», экспертная группа посчитала, что в предложениях Навального нет «социально-справедливого» или «финансово-экономического» обоснования размеров предложенных выплат.

В правительстве были вынуждены рассмотреть инициативу Навального «Пять шагов для России» после того, как она меньше, чем за сутки набрала необходимые 100 тысяч подписей на сайте «Российской общественной инициативы».