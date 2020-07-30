Пользователи Инстаграм в разных странах, в том числе в России, сообщают о сбое в работе социальной сети

Об этом говорится на сайте Downdetector, отслеживающем работу популярных интернет-ресурсов. В России больше всего жалоб поступило от жителей Москвы и Петербурга – пользователи сообщают о том, что не могут посмотреть ленту новостей или сделать публикации.
2020-07-30T22:33:40+03:00
2020-07-30T22:33:40+03:00
https://echo.msk.ru/news/2684707-echo.html
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
22:33, 30 июля 2020
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