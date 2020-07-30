В NASA объявили успешным сегодняшний запуск марсохода

Глава американского аэрокосмического агентства Джим Брайденстайн сказал, что система дальнекосмической связи сейчас налаживает с планетоходом контакт. Крупнейший марсоход был запущен с мыса Канаверал сегодня. Он должен будет сесть на поверхность красной планеты во второй половине февраля. Общие расходы на миссию расцениваются более чем в два с половиной миллиарда долларов. Марсоход будет искать на планете признаки существования в прошлом микробиологические формы жизни, а также будет изучать климат и погоду.